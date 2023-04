Meteo Roma: che tempo fa oggi 5 aprile 2023, previsioni, clima, anticipazioni

Meteo Roma 5 aprile 2023. Che tempo farà nella giornata di oggi a Roma? Quali sono le previsioni meteo che suggeriscono dagli esperti del settore per il giorno odierno, 5 aprile 2023? Cosa c’è da aspettarci, fin dalle prime ore dal punto di vista della meteorologia?

Meteo Roma 5 aprile 2023: le news sul clima di oggi

Meteo Roma 5 aprile 2023: che tempo farà oggi, le previsioni

Quella che si prospetta, per 5 aprile 2023 è quanto segue.

Mercoledì 5 Aprile: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperature comprese tra 7 e 10°C. Nel dettaglio: deboli piogge al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 18, mentre la minima alle ore 23 sarà di 7°C, lo zero termico più basso si attesterà a 960m alle ore 11 e la quota neve più bassa, 790m, alle ore 8. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 14km/h, moderati da Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, alla sera moderati provenienti da Nord con intensità di circa 15km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 17 con un valore UV di 0.6, corrispondente a 259W/mq.