Meteo Roma e Lazio 1 agosto. Persiste il caldo sulla regione

Il ministero della Salute ha diramato il bollino rosso in tutta la regione per la giornata di oggi, primo agosto, giornata in cui le temperature sfioreranno i 40°C.

L’Italia sta boccheggiando in questi giorni perché l’anticiclone africano Caronte ha stretto l’Italia in una morsa di caldo e afa. Nelle regioni centrali, come il Lazio, le temperature arriveranno fino a 38 gradi con record di caldo a Roma e a Rieti.

Nella Capitale le temperature saranno comprese tra ventuno e trentotto gradi: a Frosinone si raggiungeranno i trentasei gradi e a Latina i trentaquattro. Rieti, invece, arriverà a segnare trentasette gradi, mentre a Viterbo il termometro andrà tra i venti e i trentasei gradi.

Aggiornamento alle 10.30

Il cado persiste sulla Penisola, in particolar modo nelle zone centrali, come Roma, Firenze, Ferrara. Il cielo è privo di nuvole con venti che soffiano caldi e con intensità media. Non si verificheranno piogge nella regione, a differenza di altre, dove invece sono previsti temporali. Le precipitazioni non sembrano interessare il centro Italia, ma sembra invece colpire altre zone.

Aggiornamento ore 14.00

Anche nella giornata di domani non sembra esserci un miglioramento per quanto riguarda il caldo e ancora non si sa per quanto durerà. Per la popolazione sono previsti forti disagi, in particolare per coloro che sono più fragili e che rischiano, quindi, di stare molto male per via delle temperature. Per questo il ministero della Salute suggerisce di stare in zone fresche o rinfrescate o climatizzate e di non uscire nelle ore più calde della giornata.