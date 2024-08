Meteo Roma, le previsioni di oggi 22 agosto 2024

Il fresco dei giorni scorsi già lo abbiamo dimenticato perché da ieri le temperature sono salite, anche se sempre al di sotto dei 35°C. il nostro Paese, nei giorni scorsi, è stato investito da un vortice ciclonico che però è stato interrotto dall’anticiclone africano.

Nella Capitale, nella giornata di oggi, il cielo sarà poco nuvoloso. La colonnina di mercurio salirà rispetto ai giorni scorsi e le temperature massime aumenteranno fino a 34°C.

Il cado, però, non è della stessa intensità che ha visto raggiungere temperature altissime i giorni scorsi. Nelle prime ore del pomeriggio il cielo vedrà più nuvole rispetto alla mattina. Nel resto del Lazio il cielo sarà sereno e privo di nuvole.

Aggiornamento ore 9.30

L’anticiclone africano sta tornano nel nostro Paese e non si sa fin quando durerà. I suoi effetti si stanno facendo sentire, ma non è escluso che dalla prossima settimana il meteo subisca un peggioramento. Per il momento il cielo è azzurro senza nuvole, con temperature che toccano i 30°C. il caldo afoso si fa sentire nella Capitale.

Aggiornamento ore 11.30

È finita la tregua, dicono. Eh sì, perché il termometro ha raggiunto i 31-32°C. nelle prossime ore, le temperature torneranno a salire dopo che per un periodo il fresco ha fatto da protagonista. Prevalentemente soleggiato, non si escludono piccoli temporali in alcune zone della Capitale.

Aggiornamento ore 13.00

Nella Capitale il cielo appare leggermente nuvoloso, come nel primo pomeriggio anche a Viterbo con piogge previste tra le 14 e le 17. Il resto del giorno il cielo sarà sereno e privo di nuvole.