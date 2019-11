Meteo: un week-end altalenante, pioggia e freddo garantiti

Per quanti speravano che con la serata di oggi, questo venerdì di pioggia, freddo, e in alcuni luoghi anche di neve, finisse qui… è meglio che si rassegni.

Gli esperti del sito IlMteo.it infatti non lasciano grandi speranze per il week-end che ci attende.

Purtroppo questa maledetta perturbazione è di quelle ‘toste’, che arrivano con l’intento di ‘dare fastidio seriamente’, vanificando così l’occasione del fine settimana per dedicarsi alle proprie passioni sotto un bel cielo di sole .In particolare, a rimescolare le carte è l’ingresso di una seconda perturbazione, che andrà a ‘sovrapporsi’ a quella in atto, promettendo nella maggior parte delle regioni analogo tempo e, come se non bastasse, temperature ancora più fredde.

In particolare il maltempo si accanirà lungo la costa tirrenica, indugiando su Toscana, lazio e Campania dove si paventa un serio rischi nubifragi. Forse stavolta andrà un po’ meglio al Nord, che in questi ultimi giorni ha patito fin troppo le ‘bizze’ meteorologiche, guadagnandosi – a ‘macchia di leopardo – anche sprazzi di sole.

Domenica migliorerà un po’ ma, come dicevamo, senza illuderci più di tanto. Tuttavia il maltempo dovrebbe garantirci una ‘timida’ tregua’, salvo il passaggio di rapidi temporali, specialmente fra l’area del Tirreno, Sardegna compresa.

Temperature ancora in calo e, ribadiscono i meteorologi, occhio da lunedì – uscendo di casa al mattino – a non dimenticare di portarsi l’ombrello dietro.

Max