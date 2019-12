Metro A, chiuse stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi: residenti lanciano petizione ad Atac e Comune Roma

Chiude oggi anche la stazione Cornelia della Metro A di Roma “per lavori di revisione ventennale di scale mobili e ascensori”. Non è dato sapere la fine dei lavori, Atac al momento non ha fornito dettagli in merito.

Se per la fermata Baldo degli Ubaldi “ancora temporaneamente chiusa” le previsioni erano tre mesi di chiusura, scaduti lo scorso 18 dicembre, per la vicina stazione Cornelia di tempi non se ne parla proprio.

Le due stazioni della linea A chiuse, bloccano di fatto un’area del quadrante Aurelio. “Per ridurre i disagi, – comunica Atac – sarà attivata una linea di bus navetta MA13 che collegherà la stazione Cornelia alle vicine stazioni attive della linea A della metropolitana Valle Aurelia (che consente anche la connessione con la ferrovia FL3) e Cipro”.

Ma ai residenti non basta, anzi non capiscono proprio perché prima di chiudere Cornelia non si è aspettato di riaprire la fermata Baldo degli Ubaldi e hanno lanciato una petizione on line diretta ad Atac e Comune per chiedere la “Revoca chiusura della Stazione Cornelia della Metro A”.

“Eccomi a Valle Aurelia, – racconta una ragazza su Facebook – giorno 1 della chiusura metro Cornelia. La navetta su via Boccea già era bloccata in mezzo al traffico (che non è quello che ci sarà la prossima settimana con la riapertura delle scuole), ho pertanto preso al volo il 490 ed accanto al conducente già c’era una persona che si lamentava del fatto di non avere avuto alcuna informazione a Cornelia ed avere pertanto aspettato per 20 minuti la navetta nel posto sbagliato! E’ solo il primo giorno, a Valle Aurelia c’era un mare di gente.. Ed ancora non stiamo a pieno regime perché tanta gente è fuori per le vacanze”.