Metro A: è una 15enne la suicida di stamane a Ponte Lungo

Un aggiornamento che rende ancora più amaro lo spiacevole incidente mortale avvenuto stamane intorno alle 11, alla fermata Ponte Lungo della Metro A di Roma.

Contrariamente a quanto inizialmente affermato, a togliersi la vita non è stata una matura signora, ma una ragazzina di soli 15 anni.

Già un suicidio suscita grande pena, perché cela all’interno della vittima fantasmi indicibili, quando poi è un’adolescente a scegliere questa ‘soluzione estrema’ per i propri mali, è a dir poco sconvolgente.

La giovane, in attesa alla banchina, visto entrare in stazione il convoglio diretto in direzione Battistini, si sarebbe lanciata sui binari gelando le decine di passeggeri presenti. Uno scatto fulmineo che non ha consentito al macchinista di poter far nulla per evitare l’investimento. Ovviamente la 15enne è morta sul colpo.

In attesa del medico legale, e dei Vigili del fuoco per la rimozione del corpo, Atac ha quindi predisposto dei bus navetta sostitutivi sulla tratta Anagnina-Termini.Terminate infine le procedure di intervento, la linea è poi ripresa regolarmente dalle 14:50.

Max