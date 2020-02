Metro A Roma, Atac: domattina alle 5.30 riapre in uscita la stazione Barberini

Metro A Roma, Atac: domattina alle 5.30 riapre in uscita la stazione...

“Le autorità competenti, a valle dell’esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell’ultimo impianto. Di conseguenza domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5.30”. Lo comunica Atac.

A commentare la riapertura della stazione dopo 319 giorni il sindaco di Roma Virginia Raggi che su Facebook scrive: “Troppo un anno di lavoro ma la sicurezza viene prima“. “Avremmo voluto far prima perché un anno di lavori per riaprire una fermata della metropolitana è davvero troppo. Mi riferisco, in particolare, – prosegue Raggi – all’attesa dei commercianti di piazza Barberini e dei tanti viaggiatori di una delle stazioni più importanti e centrali di Roma. Ma la sicurezza viene prima.