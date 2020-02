Metro B Roma, per lavori fino al 6 agosto stop alle 21 tra Castro Pretorio e Laurentina

Per quanto riguarda il servizio sostitutivo, le navette bus seguiranno gli orari della metropolitana, tuttavia le ultime corse della linea bus MB che raggiungeranno il capolinea di Castro Pretorio dopo le 23.30 proseguiranno lungo il resto del percorso della Metro B sino a Rebibbia e a Ionio.

La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780. Dall’Eur si può raggiungere Termini o il Centro con le linee 714 e 30. La tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75. Le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia Roma-Lido.

Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni. La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione Policlinico/Metro B. Tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali Fl.