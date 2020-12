Metro Roma, nuovo guasto alla linea B. La mattinata si è aperta con un disservizio riguardante la linea tra Eur Magliana e Laurentina con i treni fermi, bloccati, in entrambe le direzioni. Ad annunciare il “guasto tecnico“, è stata proprio Atac attraverso i suoi canali ufficiali. Dalle 8:25, l’azienda ha anche comunicato di aver “istituito servizio bus navetta sostitutivo oppure ha consigliato di utilizzare linee 31-771-780”. Sempre sulla linea B, per lavori alle stazioni, le fermate di Policlinico e Castro Pretorio sono chiuse, ed in quel caso è attiva la tratta bus MB20 che collega la stazione Termini alla stazione Tiburtina.

Stazione termini, uomo investito da treno

Uomo investito da un treno alla stazione Termini. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio. A rimanere ferito un cittadino peruviano di 33 anni, trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118. Intorno alle 19:15 di ieri il 33enne è stato investito da un treno della linea Civitavecchia-Roma mentre tentava di attraversare i binari, il cittadino sudamericano è stato scaraventato sulla massicciata senza per sua fortuna essere travolto dal convoglio, ma solamente colpito dallo stesso. Soccorso dal personale del 118 il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Addolorata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Registrate ripercussioni al traffico ferroviario, rallentato fra Roma Tuscolana e Roma Termini.