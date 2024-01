Michael Bolton operato per un tumore al cervello, annullati concerti del tour

(Adnkronos) – Il cantante statunitense Michael Bolton, 70 anni, ha rivelato ai fan, tramite i suoi canali social, che gli è stato recentemente diagnosticato un tumore al cervello. La popstar, vincitore del Grammy e che ha venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo, ha annunciato essere stato sottoposto a un “intervento chirurgico immediato”, subito dopo la diagnosi arrivata alla vigilia di Natale, e che ora si sta “riprendendo” dalla complessa operazione. Bolton ha fatto sapere anche che prenderà una pausa dalle esibizioni dal vivo, annullando tour e concerti previsti almeno per la prima parte del 2024.

“Voglio iniziare augurando a tutti un felice e sano anno nuovo! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate – scrive in un post il cantante che ha conquistato grande successo alla fine degli anni ’80 con ‘The Hunger’ e ‘Soul Provider’ – Poco prima delle vacanze, si è scoperto che avevo un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato. Grazie alla mia incredibile squadra medica, l’operazione è stata un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”.

“Per i prossimi due mesi – continua Bolton – dedicherò tempo ed energie al mio recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour. È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o posticipare uno spettacolo, ma non ho dubbi che sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto a esibirmi. Sono più che grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato negli anni. Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore, e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore sempre”.