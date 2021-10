Michel: “Consiglio Ue senza Merkel come Roma senza Vaticano”

Ultimo Consiglio Ue per la cancelliera Angela Merkel, che ha preso parte a “107 Consigli su 214”, il che è “quasi scientifico”. “Il tuo addio al palcoscenico europeo ci tocca politicamente, ma ci riempie anche di emozione. Sei un monumento. Il Consiglio Europeo senza Angela è come Roma senza il Vaticano, come Parigi senza la Tour Eiffel. La tua saggezza ci mancherà, specie in tempi così complessi”, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, riferiscono fonti Ue.

“Un anno fa – ha continuato – mi hai detto: se noi, il continente dei Lumi e della conoscenza, non sappiamo come gestire l’esponenziale, invece del lineare, allora abbiamo un problema. Ricordo il nostro primo incontro: eri molto interessata a sentirmi spiegare i dettagli del nostro accordo di coalizione e la complessità delle istituzioni belghe”.

“E ricordo anche – ha aggiunto – la tua estrema sobrietà e semplicità. E’ un’arma seduttiva molto potente. Non ci stai lasciando: il tuo spirito e la tua esperienza rimarranno con noi. Sei una bussola e un astro lucente per il nostro progetto europeo”, conclude.

La cancelliera tedesca e il primo ministro svedese Stefan Loefven, anche lui al suo ultimo summit Ue, hanno inoltre ricevuto dal presidente Michel un presente come ricordo del percorso politico fatto ai massimi vertici dell’Unione Europea. Si tratta, spiegano fonti Ue, di una stampa artistica raffigurante l’Europa Building, sede dei summit a Bruxelles, personalizzata per i leader che lasciano il Consiglio.