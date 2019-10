Michela Quattrociocche chi è: età, carriera, vita privata, Instagram dell’attrice fidanzata con l’ex calciatore Alberto Aquilani

Questa sera sarà protagonista di una nuova puntata de Le Iene, in onda come di consueto in prima serata su Italia 1. In particolare, sarà la complice di uno scherzo molto divertente ai danni del compagno, l’ex calciatore di Serie A Alberto Aquilani.

Stiamo parlando di Michela Quattrociocche giovane e bella attrice, personaggio televisivo noto e fascinoso che da anni fa parlare di sè. Ma chi è in effetti nel particolare Michela? Cosa sappiamo di Michela Quattrociocche e, ad esempio, della sua vita privata? Ecco ciò che è venuto fuori indagando su di lei.

Michela Quattrociocche chi è: anni, professione, vita privata, social dell’attrice fidanzata con l’ex calciatore Alberto Aquilani

Giovane attrice italiana e moglie dell’ex calciatore Alberto Aquilani, la bella Michela Quattrociocche ha fatto passi da gigante nella da Scusa se ti chiamo amore ma poi, sorprendentemente, ha rinunciato alla carriera per poter essere sempre presente per la famiglia.

Nata a Roma il 3 dicembre 1988 fin da piccola ha una grande passione per la recitazione tanto che, spronata anche dai genitori, a 12 anni inizia a frequentare un corso di dizione e portamento.

Dopo aver prestato il suo volto per alcuni servizi fotografici per riviste dedicate ai giovani, esordisce giovanissima nel film di Federico Moccia Scusa se ti chiamo amore. Viene confermata anche per il seguito del film, Scusa ma ti voglio sposare, del 2010.

Entra poi nel cast di Natale a Beverly Hills e, nel ruolo di protagonista, in Una canzone per te e Sharm-El-Seikh. Nel 2010 è protagonista del videoclip della canzone Un applauso nel cielo dei Lost e ancora nel 2015 del videoclip della canzone Perché? di Alex Britti. L’attrice ha poi deciso di prendersi una pausa dai suoi impegni lavorativi per poter stare più vicina al marito e alle figlie.

Michela Quattrociocche: La vita privata dell’attrice e la scelta di accantonare la carriera

Prima di incontrare il marito, l’attrice nel 2007 conosce l’attore Matteo Branciamore che in quel periodo era famoso per il ruolo di Marco nella fiction I Cesaroni. I due ufficializzano nel 2008 la loro relazione che però termina solo un anno dopo. Nel 2012 sposa il calciatore Alberto Aquilani con il quale ha due figlie, Aurora, 2011, e Diamante, 2014.

Michela Quattrociocche ha due tatuaggi, una croce e due lettere A, dietro al collo, dedicate al marito e alla primogenita Aurora. L’attrice è una grande appassionata di borse e di pellicce, meglio se eco.