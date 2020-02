Michele Zarrillo: chi è, età, carriera, canzoni del veterano di Sanremo 2020

È il veterano della categoria Campioni, con all’attivo ben tredici partecipazioni alla nota kermesse canora. Nel 1987 ha trionfato nella categoria Nuove Proposte con La notte dei pensieri. Questa sera Michele Zarrillo entrerà in gara con l’inedito Nell’estate e nel fango, a tre anni dalla sua ultima partecipazione che gli valse solamente l’undicesimo posto.

Zarrillo nasce a Roma nel 1957, più precisamente quartiere di Centocelle. A quindici anni debuttò come chitarrista con i Semiramis, poi entrò a far parte dei Rovescio della Medaglia prima di intraprendere la carriera da solista, inizialmente col nome d’arte Andrea Zarrillo. Nel 1979, con il proprio nome, vinse il Festival di Castrocaro con Indietro no. Grazie a quella vittoria collaborò con Renato Zero e Ornella Vanoni, componendo le musiche rispettivamente di Sesso o esse e Ricetta di donna. Una carriera prolifica di successi sino al 2013, invece, il cantautore romano ebbe un infarto, che lo farà stare lontano dalle scene per un anno. Tornerà a calcare il palco dell’Ariston nel 2017 cantando Mani nelle mani.

I suoi più grandi successi sono stati tutti in gara a Sanremo. Una rosa blu, ad esempio, nel 1982 non arrivò in finale, mentre Cinque giorni fu quinta nel 1994. Due anni più tardi ottenne l’undicesimo posto con L’elefante e la farfalla, mentre nel 2001 sfiorò il podio, chiudendo quarto con L’acrobata.