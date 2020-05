Michelle Hunziker-Botteri, la conduttrice chiarisce su Instagram: “E’ una fake news”. Cosa è successo

In queste ore si è parlato molto di Giovanna Botteri, giornalista Rai presa di mira per il suo aspetto acqua e sapone durante i collegamenti. La polemica è stata amplificata da un servizio mandato in onda su Striscia la Notizia in cui venivano evidenziatigli attacchi social nei confronti della corrispondente dalla Cina della Rai. Il tutto condito dalla solita ironia del programma di Canale 5 che a qualcuno non è andata giù.

Una querelle che ha portato la stessa Botteri a scrivere un messaggio per chiarire la situazione e invitare le persone a smetterla di osservare la superficie ma guardare più a fondo. Che è quello che conta di più. La voce del servizio di Striscia la Notizia era quello di Michelle Hunziker che indirettamente è stata accusata di body shaming da alcuni utenti del web.

Michelle Hunziker chiarisce

La stessa conduttrice, visibilmente scossa e alterata dalla voci in questione, ha deciso di rispondere attraverso delle storie Instagram: “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale – ha detto Michelle Hunziker – cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera”.

Poi spiega: “Noi con ‘Striscia’ abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega. Questo non è attaccare una persona, è rimanere nei toni di ‘Striscia’ come sempre e soprattutto non è body shaming. Va bene? Cerchiamo di andarle a vedere le cose prima di accusare. Ok?”, ha concluso Michelle Hunziker.