Michelle Hunziker: “La vita non è facile per nessuno, credetemi”. Ecco perchè l’ha detto

Michelle Hunziker: “La vita non è facile per nessuno, credetemi”. Ecco perchè...

Non è tutto oro quel che luccica. E lei, Michelle Hunziker ha voluto rendere ulteriormente chiaro questo atavico concetto spendendosi in modo accorato e generoso nella volontà di consigliare tutti i suoi ammiratori su alcune delle problematiche che, vuoi o non vuoi possono attanagliare tutti. Ma che cosa ha detto esattamente la nota e amata showgirl? E perchè, poi, l’ha fatto?

Ecco che cosa è successo e anche i motivi di fondo che hanno spinto Michelle Hunziker a parlare della difficoltà della vita e a farlo proprio adesso.

Michelle Hunziker rivelazione choc: “La vita non è facile per nessuno, credetemi”. Ecco perchè l’ha detto

Che la vita non sia facile per nessuno è un dato di fatto. Che una persona solare, famosa, ricca e fortunata come Michelle Hunziker sempre col sorriso stampato in faccia lo dica, però, suona particolare. Ma come mai l’ha detto?

Come alcuni già sanno, la vita non è stata sempre rose e fiori per la showgirl italo-svizzera. Dietro la verve e l’entusiasmo della sua vita pubblica e mediatica infatti c’è ben altro, e cela una vita privata di cui alcuni, forse già in tanti, conoscono abbastanza. Ovvero?

Chi nella vita fa una professione pubblica e soprattutto rivolta all’intrattenimento, come è il caso di Michelle Hunziker, non può evitare talvolta di indossare una maschera e di fare in modo di celare il suo vero stato d’animo perchè ciò è insito nel ruolo che interpreta.

Del resto, la conduttrice sè di per sè una persona molto allegra, capace di far divertire in modo genuino, e anche le sue ultime apparizioni social su Instagram lo hanno indicato. Tuttavia con un post recente proprio lei ha rivelato di nutrire uno stato d’animo cupo.

E’ di stamattina un post nel quale Michelle, anche se si mostra sorridente con in braccio un cucciolo di cane, lascia un commento molto particolare: “Non dimenticate di sorridere oggi!!! Aiuta a superare molte cose. Con il sorriso date un “input”al cervello di scatenare delle endorfine che vi faranno stare molto meglio…PROVATE! Parola di Hunzi…😂 non è facile la vita per NESSUNO credetemi…le prove arrivano a tutti indistintamente….ma c’è sempre qualcosa o qualcuno intorno a voi per il quale vale la pena fare un sorriso!!! Vi voglio bene!!!!!!!!!!!!”.

Ecco il post nel dettaglio riscontrabile sul profilo Instagram della bella e simpatica Michelle.

Al di là della grande enfasi del post, la verità è che questi messaggi nascondono un forte dolore recondito, che anche se superato rappresenta una pagina cupa della sua vita: quella del periodo della famigerata setta, degli anni in cui la sua vita era ingabbiata e lei, pur se coinvolta in una storia sentimentale molto profonda come quelle con Eros Ramazzotti, ha finito per pagarne un prezzo molto alto.

Pur se riuscita a liberarsi dai viluppi e i vincoli del gruppo dentro cui si era invischiata, la bella conduttrice ha però visto naufragare il suo rapporto con il cantautore romano, col quale resta comunque sia sempre legata a vita per la nascita della loro bella figlia Aurora, oggi donna adulta e a sua volta lanciata nel mondo dello spettacolo.

E mentre Eros di recente ha dichiarato la fine del suo ultimo rapporto, Michelle invece va a gonfie vele sul piano sentimentale. Ma non dimentica il passato: e per questo incoraggia gli altri a guardare avanti e a non fermarsi al superficiale.