Midterm Usa, Warnock rieletto in Georgia: dem rafforzano maggioranza al Senato

(Adnkronos) –

Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio in Georgia nelle elezioni midterm Usa e conserva quindi il suo seggio, rafforzando la maggioranza dei democratici al Senato dove ora avranno 51 seggi, consentendo quindi un maggiore spazio di manovra. La sconfitta di Herschel Walker, l’ex campione di football afroamericano scelto e sostenuto da Donald Trump, segna quindi una nuova sconfitta politica per l’ex presidente che nelle elezioni di midterm del mese scorso ha visto sconfitti gran parte dei candidati scelti da lui, molti dei quali dai profili controversi.

Proprio su questo ha insistito il pastore della chiesa di Atlanta che fu di Martin Luther King – che nel 2021 è diventato il primo senatore afroamericano della Georgia – nella campagna per il ballottaggio, chiedendo il voto di indipendenti e anche repubblicani moderati perché Walker mancava del “carattere e della competenza” per arrivare al Senato.

La candidatura dell’ex campione di football è stata caratterizzata da diversi scandali e controversie e Walker, che si presenta come un convinto anti-abortista, è stato accusato da ex partner di averle costrette ad abortire. “Ci sono solo due persone che rappresenteranno gli 11 milioni della Georgia per sei anni e questo per me è importante”, ha detto ieri Warnock. La nuova vittoria democratica in Georgia, un tempo roccaforte repubblicana, sia diventata uno degli stati chiave più importanti per le prossime elezioni presidenziali.