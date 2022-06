Migranti, 36 a rischio in Sar Malta: “Imbarchiamo acqua, temiamo di morire”

(Adnkronos) – “Le condizioni meteo peggiorano, sta entrando acqua, temiamo per le nostre vite”. E’ il disperato grido d’aiuto di 36 migranti ad Alarm Phone, che ieri aveva segnalato un barchino in pericolo in zona Sar maltese. Fuggite da Bengasi in Libia hanno contattato l’ong spiegando di avere problemi al motore.

“Dodici ore dopo il primo allarme, le 36 persone sono ancora in pericolo in Sar Maltese – aveva denunciato ieri sera Alarm Phone -. Il peschereccio Grande madre, con bandiera maltese, è vicino alla barca in pericolo e potrebbe soccorrerla. Forze armate maltesi coordinate il soccorso, è vostro dovere! Non lasciateli annegare”.