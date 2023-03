Migranti, “Abbiamo il dovere morale di evitare simili disgrazie”: la Meloni scrive agli alti vertici Ue

Poco fa l’agenzia d stampa AdnKronos, ha reso noto il testo della lettera che, all’indomani del drammatico naufragio avvenuto sulla costa calabresi, la premier Giorgia Meloni ha inviato ai vertici di Bruxelles, rispettivamente a Charles Michel (Presidente del Consiglio Europeo), ad Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione Europea) e, infine, ad Ulf Kristersson (primo ministro di Svezia, paese titolare della presidenza Ue).

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “È nostro dovere, morale prima ancora che politico, evitare che disgrazie come queste si ripetano”

“Il naufragio, avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi – scrive la premier – Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “Non possiamo accontentarci di facili soluzioni di facciata, utili forse sul piano comunicativo, ma inadeguate”

.Certo, premette il presidente del Consiglio, “Si tratta di una sfida difficilissima, perché quello delle migrazioni è un fenomeno epocale e complesso, soprattutto quando le imbarcazioni cariche di migranti prendono la via del mare. Proprio per questo non possiamo cadere nella tentazione di accontentarci di facili soluzioni di facciata, utili forse sul piano comunicativo, ma del tutto inadeguate a risolvere la questione“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “Non è trovare gli strumenti per annullare la migrazione verso l’Ue, ma di stroncare la tratta illegale di esseri umani”

Tuttavia, continua la Meloni, “Non si tratta di trovare gli strumenti per annullare la migrazione verso l’Europa, ma di stroncare la tratta illegale di esseri umani, e fare in modo che il fenomeno migratorio sia gestito nel rispetto delle regole e della sicurezza (anzitutto nell’interesse degli stessi migranti), e con numeri tali da consentire l’effettiva integrazione di chi viene in Europa con la legittima aspirazione a una vita migliore“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “Serve una politica unica europea sui rifugiati, che preveda il sostegno al di fuori dei confini UE di chi è colpito da guerre e calamità”

Dunque, rimarca il capo del governo, “È fondamentale, in primo luogo, distinguere l’accoglienza di profughi e rifugiati dalle politiche migratorie connesse a chi, comprensibilmente, chiede di venire in Europa per ragioni economiche. Confondere i due piani, come si è spesso fatto fin ora, va a discapito proprio dei più fragili e bisognosi di aiuto. E non è giusto“. Quindi, continua, “Serve una politica unica europea sui rifugiati, che preveda il sostegno al di fuori dei confini UE di chi è colpito da guerre e calamità, e corridoi umanitari legali e sicuri per i profughi che gli Stati europei decidono di accogliere sul proprio territorio“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “L’unica possibilità di ingresso deve essere data dalle quote di immigrazione legale che ogni Stato decide liberamente stabilire”

“Ma per l’immigrazione, che ribadisco essere materia completamente diversa dai profughi – scrive ancora la premier – l’unica possibilità di ingresso deve essere data dalle quote di immigrazione legale che ogni Stato decide liberamente stabilire. Così come fatto dal Governo da me presieduto con il decreto flussi con il quale si consente l’arrivo regolare di lavoratori stranieri, secondo necessità preordinate e definite“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “Occorre lavorare tutti insieme, per ribadire il principio che in Europa si entra solo legalmente, e in totale sicurezza”

In ogni caso, avverte la Meloni, “Non possono essere le organizzazioni criminali e i trafficanti di esseri umani a gestire i flussi migratori verso l’Europa, come purtroppo accade da diversi anni a questa parte. Queste organizzazioni criminali si stanno arricchendo a dismisura sulla pelle dei disperati, e più aumentano i loro guadagni più le condizioni di chi tenta di attraversare il Mediterraneo diventano precarie. Una civiltà come la nostra non può consentirlo“. Ecco perché, rimarca, “Occorre quindi lavorare tutti insieme, per ribadire il principio che in Europa si entra solo legalmente, e quindi in condizione di totale sicurezza. Occorre sviluppare e potenziare i canali legali di migrazione, distinti tra chi ha diritto alla protezione internazionale e chi intende accedere per ragioni di lavoro. E occorre contrastare, senza tentennamenti, i clan criminali che alimentano l’immigrazione illegale di massa“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “La politica è responsabilità, consapevolezza, capacità di fare delle scelte per gestire fenomeni complessi”

Personalmente, ribadisce il presidente del Consiglio, “Rifiuto l’idea che nulla possa esser fatto e che l’Europa debba rassegnarsi a prendersi cura solo di chi riesce ad avvicinarsi alle nostre coste o ai nostri confini dopo aver affidato la propria vita e quella dei propri figli a trafficanti senza scrupoli, pagati profumatamente per accedere a viaggi disperati. La politica è responsabilità, consapevolezza, capacità di fare delle scelte per gestire fenomeni complessi. È quello che dobbiamo fare insieme anche in tema di immigrazione. Dipende da noi, dalla nostra volontà di mettere in campo soluzioni che sino a oggi non sono state adottate“.

Migranti, la lettera della Meloni alla Ue: “È fondamentale e urgente adottare da subito iniziative concrete, forti e innovative per contrastare e disincentivare le partenze illegali”

Infine, ricorda la premier ai vertici Ue, “Al Consiglio Europeo straordinario dello scorso febbraio abbiamo individuato alcune misure che vanno nella giusta direzione, ma il fattore tempo è decisivo. È fondamentale e urgente adottare da subito iniziative concrete, forti e innovative per contrastare e disincentivare le partenze illegali, ricorrendo anche a urgenti stanziamenti finanziari straordinari per i Paesi di origine e transito affinché collaborino attivamente“. Dal canto suo “L’Italia è pronta, a partire dal prossimo Consiglio Europeo, a dare il suo contributo a ogni iniziativa comune che vada in questa direzione, per evitare di ritrovarci a breve a piangere nuove tragedie. Confido che non sia sola in questa battaglia di civiltà“.

