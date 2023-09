Migranti, Calenda: “Nuova linea Meloni è spot elettorale, sinistra ci casca”

(Adnkronos) – Sul’emergenza migranti, “la nuova linea Meloni è uno spot elettorale per le europee per scavalcare Salvini a destra. Tutto ciò che state ascoltando in queste ore non accadrà”. Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, in un lungo post sui social dal titolo ‘Rimpatriamo la retorica’. “Ciò che la destra vuole – avverte – è una sinistra che risponda ‘accogliamo tutti’ spaventando il paese. E la sinistra come da copione ci sta cadendo invece di presentare soluzioni più umane ma realizzabili, che partano però da un principio: non possiamo accogliere tutti e quindi le frontiere vanno presidiate”.