Migranti: “Dall’Italia un brutto gesto, ma l’importante è cooperare”, la frase distensiva arrivata dall’Eliseo

L’ultima scena della ‘farsa’ messa in piedi dai francesi, si era consumata perché per la prima volta, a fronte dei circa 90mila migranti che abbiamo accolto in un anno, gliene abbiamo ‘girati’ i 234 a Bordo nella nave Ong. Una sorta di ‘lesa maestà’ che (mentre quotidianamente alla frontiera con Ventimiglia vengono respinti anche i minori non accompagnati), ha dato modo al ministro degli Interni francese di darci dei ‘disumani’. A seguire poi, Olivier Veran, portavoce dell’Eliseo, ha addirittura annunciato il rifiuto di concorrere alla ricollocazione di 3mila migranti provenienti dall’Italia.

Migranti, la Francia: “Quello dell’Italia è stato un brutto gesto, ma l’ importante è continuare la cooperazione”

Ad ogni modo, poi è intervenuto il Presidente Mattarella e, sicuramente in maniera ‘informale’, al recente G20 di Bali, la Meloni e Macron avranno anche avuto modo di parlarne.

Fatto è che, ha riferito oggi la ‘Bfmtv’, interrogate sugli attuali rapporti con l’Italia, autorevoli fonti dell’Eliseo, pur sottolineando che il non aver accolto la Ocean Viking è stato “un brutto gesto”, è tuttavia “importante è continuare la cooperazione”.

Migranti, la Francia: “Quanti sbarcati a Tolone saranno scontati da quanti sono accolti quest’anno a titolo di solidarietà con l’Italia”

Nello specifico, attraverso una nota, l’Eliseo ha informato che “le persone sbarcate a Tolone saranno scontate da quanti sono accolti quest’anno a titolo di solidarietà con l’Italia”. Del resto, riconosce la nota, “La pressione migratoria è fortemente cresciuta in questi ultimi anni in Europa e le nostre regole non sono state costruite per questa situazione“.

Max