Migranti, Francia choc: “Le autorità italiane disumane e non professionali, ci saranno conseguenze”

Un’affermazione, quella rilasciata poco fa da Gerald Darmanin, che non passerà certo inosservata, e che costituirà sicuramente un motivo di frizione tra Italia e Francia.

Il ministro Darmanin: rispetto alla vicenda dei migranti e delle Ong “L’Italia è stata molto disumana”

Poco fa infatti, intervenendo nell’emittente Tf1, il ministro degli Interni francese ha candidamente affermato che, in merito alla vicenda delle Ong (che dai confortevoli salotti parigini vedono attraverso la tv ‘scaricare carne umana’ sulle coste siciliane), ”L’Italia è stata molto disumana”.

Il ministro Darmanin: “’Le autorità italiane si sono dimostrate non professionali, ”Ci saranno conseguenze”

Ma non solo, come se non fossero note le condizioni di sacrificio alle quali sono continuamente esposte le nostre forze marittime, Darmanin ha poi aggiunto che ”le autorità italiane si sono dimostrate non professionali’ rispetto all’emergenza migranti, persone non pericolose”.

Quindi, il ministro è riuscito a terminare la sua (invettiva) intervista, addirittura con una minaccia: ”Ci saranno conseguenze”, ed ha poi annunciato l’invio di ”500 poliziotti francesi al confine italiano per controllare meglio le nostre frontiere”.

Il ministro Darmanin invierà 500 agenti al confine italiano, come se non bastasse già quanto di vergognoso fanno

Dichiarazioni a dir poco ‘vergognose’ ed indegne, proferite da chi – specialmente sul fronte ligure – respinge ed ‘esilia’ i migranti dentro i nostri confini, con agenti brutali e maleducati, che alla minima occasione non esitano a manganellare…

Max