Migranti, Gentiloni è favorevole alla ripartenza della ‘Missione Sophia’

“Io penso di sì. Penso che, naturalmente verificando le condizioni con i Paesi interessati, in un momento come questo avere in mare una missione navale europea abbia solo risvolti positivi. Non vedo quali possano essere quelli negativi”. Non ha dubbi il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, a chi uscendo dalla riunione dell’Eurogruppo di Bruxelles, gli domanda se è favorevole alla ripartenza della missione navale Sophia, in aiuto ai migranti sui barconi.

Max