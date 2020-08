Migranti: il governo impugna ordinanza Musumeci

Ancora un altro capitolo sulla vicenda migranti che ha visto schierati su posizioni diverse da una parte il governo e dall’altra Musumeci, il presidente della Sicilia.

Sul fronte migranti, infatti, il governo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci. Il documento prevede la chiusura degli hotspot dell’isola. “E’ materia competenza Stato”, fanno sapere.

Il Governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. Come avrebbero confermato anche ad Ansa alcune fonti governative, il ricorso sarebbe già stato notificato alla controparte e ne è in corso il deposito presso il Tar della Sicilia.

Alle radici dell’impugnazione la valutazione per la quale la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. “Quella firmata dal governatore Nello Musumeci – ha chiarito in mattinata il ministro per il Sud Provenzano – è un’ordinanza priva di ogni fondamento giuridico perché interviene su una materia sulla quale la Regione o il presidente della Regione non ha alcuna competenza. E visto che è una persona che conosce le leggi e di esperienza temo che sia soltanto il manifesto di propaganda e polemica politica. Non vorrei che si utilizzassero i problemi della Sicilia per fornire argomenti alla campagna elettorale di Salvini nelle altre regioni. Tutto questo non sarebbe accettabile”.

“Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi. La Sicilia difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo“, ha reagito Musumeci.

