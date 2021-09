Migranti, Lamorgese: “Incontro con Salvini si farà”

”Ho sempre detto di essere disponibile a un eventuale incontro con Salvini, prima o poi si farà”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo al Festival delle Città sul tema ‘Sicurezza e integrazione per l’Italia Veloce’. ”Quello dell’arrivo dei migranti è un problema strutturale e non congiunturale. Quest’anno abbiamo avuto un aumento, 45mila arrivi mentre alla fine dell’anno scorso erano stati in totale 34mila, ma non dipende dalla Lamorgese che li fa arrivare, la cosa è un po’ più complessa”, ha aggiunto. “Da ministro dell’Interno ritengo che sullo Ius Soli una sintesi il più possibile ampia debba essere trovata in Parlamento”, ha affermato ancora.