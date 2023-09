Migranti Lampedusa, Musk contro la Germania

(Adnkronos) –

Elon Musk ‘litiga’ con la Germania in una discussione sui migranti e sugli sbarchi a Lampedusa. Sul social X, di proprietà del magnate, viene diffuso un video che – senza alcuna conferma – rimanderebbe alle generiche operazioni di 8 navi di Ong tedesche che, finanziate dal governo della Germania, raccoglierebbero migranti nel Mediterraneo per trasferirli in Italia. Musk retwitta il post con una domanda: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?”. A rispondere è il ministero degli Esteri tedesco, con un post perentorio: “Sì, si chiama salvare vite”.

Nei giorni scorsi, sempre in relazione all’argomento migranti, Musk ha attaccato George Soros, accusando la fondazione del filantropo americano di “volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale”. Il commento di Musk è apparso in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa, in cui si parlava di “invasione guidata da George Soros”.

Il tema dei migranti viene trattato da Musk in una giornata particolare: il magnate in queste ore è al confine tra Stati Uniti e Messico, come dimostra il video pubblicato. “L’immigrazione illegale deve cessare, ma sono assolutamente favorevole all’ampliamento e alla semplificazione dell’immigrazione legale”, scrive. “Chiunque dimostri di essere un lavoratore, una persona di qualità e onesta dovrebbe avere la possibilità di diventare americano. Punto”, aggiunge.