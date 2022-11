Migranti, Meloni: “Reazione aggressiva della Francia, ingiustificata”

(Adnkronos) – “Reazione francese sul caso dei migranti? Quando si usa la parola ‘ritorsioni’ qualcosa non funziona, sono rimasta colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificata”. Così Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sul tema delle frizioni con Parigi riguardo alla vicenda della nave Ocean Viking.

“La nave Ocean Viking che oggi attracca in Francia è la prima nave di una Ong che attracca in Francia, con 234 migranti”, una vicenda che “ha generato una reazione molto dura contro l’Italia che in un anno ha fatto entrare 90mila migranti, visto che tutte le Ong sono arrivate in Italia” ha detto la premier.