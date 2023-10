Migranti, Musk: “Germania viola sovranità Italia”

(Adnkronos) –

La Germania viola la sovranità dell’Italia finanziando Ong tedesche che fanno sbarcare migranti in territorio italiano. Elon Musk porta avanti la discussione su X, dopo il botta e risposta con il ministero degli Esteri tedesco. Tutto nasce dalla diffusione di un video che – senza alcuna conferma – rimanderebbe alle generiche operazioni di 8 navi di Ong tedesche: le organizzazioni, finanziate dal governo della Germania, raccoglierebbero migranti nel Mediterraneo per trasferirli in Italia. Musk retwitta il post con una domanda: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?”. A rispondere è il ministero degli Esteri tedesco, con un post perentorio: “Sì, si chiama salvare vite”. Il dibattito prosegue, coinvolgendo anche i parlamentari della Lega Claudio Borghi e Alberto Bagnai.

Salvataggi o traffico di essere umani? Musk non ha dubbi

Musk aggiunge nella notte: “Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell’Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un’invasione…”, scrive. Spuntano dati relativi ad un sondaggio secondo cui la popolazione tedesca sarebbe nettamente favorevole ad un controllo più rigido dei confini europei: “Se un governo in democrazia va contro la volontà del popolo dovrebbe essere rimosso con un voto”. A chi parla di traffico di essere umani e non di soccorsi, Musk replica con un perentorio “esattamente”.

Nelle ultime ore, Musk è stato al confine tra Stati Uniti e Messico, come dimostra un video pubblicato. “L’immigrazione illegale deve cessare, ma sono assolutamente favorevole all’ampliamento e alla semplificazione dell’immigrazione legale”, ha scritto il magnate. “Chiunque dimostri di essere un lavoratore, una persona di qualità e onesta dovrebbe avere la possibilità di diventare americano. Punto”, ha aggiunto.