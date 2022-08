Migranti, Picca (Lega): “Record sbarchi, reintrodurre ‘decreti sicurezza’ per fermare immigrazione clandestina”

“Se a vincere le elezioni politiche sarà il governo di centrodestra, la sicurezza dei confini italiani tornerà ad essere una delle priorità nell’agenda politica. A Lampedusa, solo nella giornata ieri sono approdati altri 263 migranti a bordo di diverse imbarcazioni. Un record di arrivi in una sola giornata, passando da 39 a 50 mentre l’hotspot di Contrada Imbriacola è in sofferenza perché costretto a contenere oltre 1500 migranti a fronte dei 350 posti previsti dalla capienza massima. Stamane a Crotone, altre 252 persone sono arrivate a bordo di un peschereccio. Allarmano anche i recenti dati pubblicati da ‘Frontex’ – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – secondo cui dall’inizio dell’anno 155mila migranti hanno varcato le frontiere d’Europa, l’86% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dati preoccupanti che vedono l’Italia, al centro del Mediterraneo, essere una rotta migratoria importante per chi vuole raggiungere l’Europa. È evidente che siamo ormai di fronte a un fenomeno fuori controllo. Da inizio 2022 si sono registrati oltre 52mila sbarchi – 25mila solo a luglio e agosto – contro i circa 5mila approdi quando il ministro dell’Interno era Matteo Salvini. Questo conferma che l’unica soluzione per fermare l’immigrazione clandestina – e il business degli scafisti – è reintrodurre i decreti sicurezza”. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le elezioni politiche 2022.

Max