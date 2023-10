Migranti – Pratelli e Gotor: “Le scuole della capitale a Lampedusa per i 10 anni dal drammatico naufragio”

A 10 anni dal naufragio che il 3 ottobre 2013 costò la vita a 368 migranti a largo di Lampedusa, Roma Capitale ha promosso la partecipazione di una delegazione di ragazzi e ragazze delle scuole romane, per dare loro l’opportunità di prendere parte alla manifestazione “A Europe of Rights” insieme ad altri 200 studenti e studentesse da tutta Europa.

L’iniziativa, che si ripete ogni anno, è promossa dal Comitato 3 ottobre e si svolge nell’arco di 4 giorni per terminare con la marcia di commemorazione nella odierna Giornata dell’Accoglienza.

Con i ragazzi e le ragazze, negli ultimi due giorni, anche gli assessori alla Scuola, Claudia Pratelli e alla Cultura, Miguel Gotor.

A comporre la delegazione istituzionale anche le assessore Municipali Annarita Leobruni e Cecilia Fannunza e la presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello.

“E’ stata una esperienza che difficilmente dimenticheremo, condivisa con tantissimi giovani tra i quali anche gli studenti delle nostre scuole. A loro abbiamo consegnato un momento di memoria ma anche di riflessione e confronto, contribuendo alla costruzione di coscienze libere e critiche, capaci di farsi testimoni anche nei confronti dei loro compagni.

In questi 4 giorni di permanenza hanno avuto l’opportunità di incontrare i sopravvissuti, i parenti delle vittime, ascoltare le loro storie e quelle delle persone che soccorrono i migranti in mare. Sono orgogliosa della nostra scelta, quella che ha portato qui a Lampedusa Roma Capitale e le nostre scuole, a 10 anni da una tragedia che avvenuta a poche miglia dalla costa.

Un segnale importante per investire su un futuro meno feroce del presente che abitiamo.

Così come è stata di grande valore la presenza istituzionale di Roma

Capitale, per testimoniare partecipazione e solidarietà, a maggior ragione in un tempo in cui il governo decide di disertare le commemorazioni.” così ha dichiarato l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli.

“La quattro giorni di A Europe of Rights e che è culminata oggi nelle commemorazioni della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, è stata un’occasione preziosa per centinaia di studenti italiani e stranieri, accompagnati dai loro docenti, di incontrare migranti sopravvissuti ai naufragi e parenti di vittime e di dialogare con loro. È con orgoglio che, insieme alla collega Claudia Pratelli, abbiamo accompagnato in questa esperienza una delegazione di ragazze e ragazzi della Scuola Media Rosa Parks di Tor Pignattara che hanno potuto conoscere la realtà del fenomeno delle migrazioni, ascoltando dalla viva voce di coloro che ne sono stati protagonisti il racconto delle loro esperienze e dei loro calvari. È stata un’esperienza di grande impatto emotivo che, ne sono sicuro, lascerà un’impronta duratura nelle loro coscienze e farà di loro degli ambasciatori di quanto hanno visto. Tengo anche a ricordare che, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, questa sera, dalle 20,30 alle 24 il Palazzo Senatorio sarà illuminato di arancione, un modo per non dimenticare non solo le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 ma tutti coloro che sono deceduti mentre cercavano un domani più giusto e più sicuro.” Così ha poi aggiunto l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

