Migranti, Salvini a Lampedusa: “Soldi in manovra per l’isola”

(Adnkronos) – “Abbiamo messo dei soldi in manovra per Lampedusa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini oggi sull’isola.

“Per me è un orgoglio essere oggi qui a Lampedusa da ministro dei trasporti”, ha scandito il vicepremier durante l’incontro nell’Area marina protetta con il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Filippo Mannino e i vertici delle forze dell’ordine e della Capitaneria di porto. “Il Nostro impegno è fare parlare in futuro di Lampedusa solo per le cose belle”.

Per quanto riguarda i migranti, “bisogna rivedere le norme nate in passato”. “Qui siamo di fronte a un traffico organizzato – ha detto Salvini – su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i migranti. Che valgono in base all’età e alla nazionalità”.