Migranti, Schlein: “Meloni bugiarda su protezione speciale”

(Adnkronos) – “Ci batteremo contro l’abolizione della protezione speciale, spero che la Meloni abbia capito di aver detto una bugia perché sono i 18 i Paesi che hanno questa forma di protezione”. E’ quanto ha detto Elly Schlein. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare, così, per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo”.

“Ci chiediamo quale sia la visione di Paese di questa destra perché gli elementi raccolti in questi primi 7 mesi sono preoccupanti”.

GOVERNO – “Provare a spaccare la maggioranza? La risposta che mi viene più naturale è che la maggioranza è abbastanza brava a spaccarsi da sola…” replica Schlein. “Quando ci sono tensioni, come sul dl migranti, su scatena una gara al ribasso tra di loro. Vediamo posizioni sempre più estreme e sempre più ideologiche. Non è interesse del Paese, oltre che essere disumano, calpestare i diritti della persone”. “Siamo molto preoccupati per il Pnnr, non ci possiamo permettere di perdere quegli investimenti. Continueremo a a incalzare il governo”. “Siamo davanti al governo campione mondiale di scaricabarile. Non serve, non serve puntare il dito sui governi precedenti ne’ fare dell’Europa il capro espiatorio dei nostri mali. Continueremo a insistere in tutte le sedi opportune”, ha aggiunto la segretaria Dem.

REDDITO DI CITTADINANZA – “Non sappiamo ancora nulla di ufficiale di quello che il governo vuol fare con il decreto lavoro, ma quello che si profila è una sorta di spezzatino del Rdc. Noi ci siamo opposti a questa guerra del governo contro i poveri. Il Reddito è migliorabile ma ha aiutato a non scivolare verso la povertà. Ci vuole cautela e attenzione. Dal 2024 il governo Meloni taglia il 20% delle risorse contro al povertà: non è la direzione giusta”.

SANITA’ – “La difesa della sanità pubblica universalistica. Il governo ha fatto tagli nella sanità e questi tagli si traducono in un restringimento dei servizi alla persone. Noi ci opponiamo con forza a tutto questo e chiediamo al governo di non lasciare sole le regioni.Serve un intervento del governo che non c’è stato in manovra nè nel Def. Assistiamo a una pericolosa regressione”.

Nella difesa della sanità pubblica “non siamo soli. ci sembra di vedere le altre opposizione molto attive e anche i sindacati. Spero che il governo ascolti questo grido di allarme”.