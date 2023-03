(Adnkronos) – “La Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno fatto sempre loro volere, non hanno mai lasciato morire nessuno e hanno salvato migliaia di vite umane”. Per questo, “non bisogna scaricare su di loro la responsabilità di scafisti che non sapevano nemmeno guidare una barca”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli.