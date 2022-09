Migranti, Vaticano a Meloni: “Obbligo morale aiutare chi è in difficoltà in mare”

(Adnkronos) – “Quando una persona è in difficoltà in mare, si è umanamente e moralmente obbligati ad aiutarla e non a rendere le cose più difficili”. Lo ha ammonito il cardinale Michael Czerny, a capo del dicastero Vaticano per lo Sviluppo umano integrale, rispondendo ad una domanda sulla vittoria di Giorgia Meloni e della coalizione di centro destra che nel programma non contempla l’accoglienza ai migranti.

Siete preoccupati? “La vera risposta – ha osservato- la deve dare la chiesa in Italia che ha fatto molto per accompagnare migranti e rifugiati. Ha sostenuto iniziative importanti anche nel Mediterraneo. Si tratta di diritti che hanno migliaia di anni”.