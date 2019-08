Mihajlovic dimesso: il comunicato dell’ospedale

Un passo dopo l’altro, sempre con la convinzione di un guerriero. Sinisa Mihajlovic combatte la sua battaglia contro la leucemia e in queste ore ha terminato il primo ciclo di chemioterapia. L’allenatore del Bologna è stato dimesso dal Policlinico di Sant’Orsola come comunicato dallo stesso ospedale: “Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, in buone condizioni generali, dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola dopo avere ricevuto – senza complicazioni – il primo ciclo di terapia ed avere completato tutti gli accertamenti necessari”. L’allenatore dovrebbe essere in panchina anche contro la Spal dopo l’esordio contro il Verona.