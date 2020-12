Mihajlovic: “Se scopro chi parla con i giornalisti…”. Il motivo della sfuriata

Sinisa Mihajlovic è una furia, non è una novità. Questa volta nel mirino è finita una ‘talpa’. Ossia un giocatore o un membro dello staff che parla troppo con i giornalisti. La sfuriata è arrivata n conferenza stampa, prima della gara con l’Inter di domani. L’allenatore rossoblù non le manda a dire, ce l’ha con chi spiffera la formazione.

Ieri ha infatti provato un modulo inedito in allenamento, mai sperimentato prima. Un cambio che ha messo in allarme i giornalisti, che il giorno dopo hanno prontamente riportato il cambio modulo sui giornali. Ma quella di Mihajlovic era solo una ‘trappola’ per capire se ci fosse veramente qualcuno che parla con i giornalisti.

“Nuovo assetto? L’ho provato soltanto per capire chi diavolo parla con i giornalisti – ha detto l’allenatore in conferenza – Io non cambio assento per niente, l’ho fatto di proposito perché nessuno se lo aspettava e sto indagando sul colpevole, se lo trovo lo faccio finire di giocare. Eravamo solo noi ad allenarci e oggi sui giornali è uscito tutto, c’è qualcuno di noi che parla e vi assicuro che lo troverò. Sono molto arrabbiato e quando lo trovo sono guai. Delle altre squadre non si capisce mai niente di chi giocherà e della nostra si conosce sempre tutto in anticipo”, ha avvertito Mihajlovic.