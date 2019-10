Mika, chi è il fidanzato Andreas Dermanis: età, Instagram, lavoro e vita privata

Mika è un famoso cantante franco-libanese che da anni è diventato famosissimo in Italia per via della sua partecipazione in qualità di giudice a X Factor, oltre ai suoi celebri brani musicali famosi in tutto il mondo. Oggi pomeriggio Mika sarà ospite di Mara Venier nel programma “Domenica In” dove sarà al centro di un’intervista in cui affronterà vari temi: dalla sua vita privata alla carriera da cantante. Inoltre si esibirà in due dei suoi maggiori successi: Stardust e Tomorrow.

Nel corso dell’intervista Mika parlerà anche della sua relazione con il compagno Andreas Dermanis, il fidanzato che da oltre 10 anni fa coppia fissa con la star internazionale. In molti si chiedono chi è il fidanzato di Mika Andreas Dermanis, ecco dunque maggiori informazioni e curiosità sull’uomo.

Andreas Dermanis: chi è, età, foto Instagram e vita privata

Andreas Dermanis è il fidanzato di Mika che di professione fa il registra di documentari e videoclip. Da oltre dieci anni Andreas è fidanzato con Mika anche se di lui le informazioni sono davvero poche: Andreas Dermanis è molto attento alla sua privacy e non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con il cantante Mika.

A svelare la relazione tra i due è stato lo stesso cantante che in un’intervista tv aveva rivelato: “Il mio lavoro rende tutto più difficile e per Andy, che odia le complicazioni, non è sempre stato facile”. Mika e Andreas Dermanis vorrebbero adottare un bambino anche se il cantante in più occasioni ha sottolineato che non è proprio facile per via del lavoro di entrambi che spesso li tiene lontani da casa.

Andreas Dermanis ha lavorato per vari artisti internazionali dirigendo i video di numerosi brani di successo. Negli anni ha lavorato con Bastille, The Kooks, Asap Rocky e Emeli Sande. L’incontro con Mika è avvenuto nel corso di una delle tante partecipazioni tv di Mika, nel backstage di una trasmissione i due si sono conosciuti e da lì è scoppiato l’amore.

Mika: chi è, anni, Instagram e vita privata del cantante

Mika è un cantante famoso in tutto il mondo, Italia compresa. Mika è il nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr., è un cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. È nato a Beirut, in Libano il 18 agosto 1983. Il suo profilo Instagram ufficiale è @mikainstagram che conta oltre 1 milione di follower. Negli ultimi giorni Mika ha iniziato a girare per le varie emittenti tv per promuovere il suo nuovo singolo “Tomorrow”.