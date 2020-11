Milan, anche Murelli positivo al Covid: chi va in panchina?

Anche Giacomo Murelli, l’allenatore in seconda del Milan che avrebbe dovuto sostituire Pioli contro il Napoli, è risultato positivo al Covid. A comunicarlo la società rossonero con un comunicato: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Chi andrà quindi in panchina nella partita contro il Napoli? Ancora presto per dirlo, ma le ipotesi non sono così numerose. Potrebbe toccare a Bonera, ex difensore del Milan entrato nello staff di Pioli. Nel caso per lui sarebbe una sfida nella sfida con Gattuso, compagno in rossonero e in nazionale. L’altra ipotesi potrebbe portare a Davide Lucarelli.