Milan-Inter, assembramenti prima del derby: primi tifosi sanzionati

Si erano dati appuntamento fuori San Siro per caricare le due squadre in vista del derby. Migliaia di tifosi, di Inter e Milan, il 21 febbraio scorso hanno cantato, sventolato bandiere e acceso fumogeni. Qualcuno l’ha fatto senza rispettare le regole per il contenimento della pandemia, cioè distanziamento e mascherine.

Per questo in queste ore, come riporta l’Ansa, la Polizia di stato di Milano, attraverso la visione di video e immagini, ha sanzionato i primi tifosi di Milan e Inter. Al momento si tratterebbe di una ventina di tifosi.

Non solo: la Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane tifoso milanista.