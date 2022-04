Milan-Inter, il calendario scudetto

Via l’asterisco, ora la classifica è reale: l’Inter rimane dietro al Milan di due punti, tre se si considerano gli scontri diretti a favore dei rossoneri. Il recupero con il Bologna è indigesto alla squadra di Inzaghi, che dopo essere andata in vantaggio con un gran gol di Perisic, si è fatta prima raggiungere e poi superare.

Il gol del sorpasso rossoblù, firmato Sansone, rischia di rovinare la stagione dell’Inter. Colpa di un clamoroso errore di Radu, secondo portiere nerazzurro in campo per sostituire Handanovic alle prese con un mal di schiena. E’ suo il liscio che ha spalancato la porta a Sansone, metterla dentro da lì è stato uno scherzo.

Dopo la partita Inzaghi, rabbuiato, ha detto: “Ora lo scudetto non è più nelle nostre mani”. Se davanti il Milan non stecca, i nerazzurri non possono fare nulla. A Barella e compagni ora non resta che vincerle tutte e sperare in un passo falso della capolista. Saranno quattro partite di fuoco quelle che porteranno alla fine del campionato.

Vediamo quindi nello specifico il calendario di Milan e Inter, che si giocheranno lo scudetto fino all’ultimo minuto:

IL CALENDARIO DEL MILAN (74 punti)

35° turno – Milan-Fiorentina

36° turno – Hellas Verona-Milan

37° turno – Milan-Atalanta

38° turno – Sassuolo-Milan

IL CALENDARIO DELL’INTER (72 punti)

35° turno – Udinese-Inter

36° turno – Inter-Empoli

37° turno – Cagliari-Inter

38° turno – Inter-Sampdoria