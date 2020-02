Milan-Juve Coppa Italia, probabili formazioni: indicazioni per il fantacalcio

“Se non avessi voluto esami starei lavorando alle poste”. Così nella conferenza di ieri Maurizio Sarri aveva analizzato l critiche che gli sono piovute addosso dopo la sconfitta con il Verona. Una frase che non è andata giù a Poste Italiane, che ha così risposto all’allenatore bianconero: “Si informi, da noi gli esami ci osno eccome”.

Insomma, non il miglior modo per avvicinarsi ad una gara importante come la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan, che per entrambe le società rappresenta un obiettivo importante da raggiungere, anche se per motivi diversi. Entrambe le squadre son reduci da dolorose sconfitte, per questo la Coppa Italia potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio.

Milan-Juve, chi gioca?

La Juve arriva alla gara dopo la sconfitta con il Verona, il Milan invece dopo la rimonta dell’Inter del derby, che ha sicuramente minato le sicurezze rossonere, bisognose quindi di un celere rilancio anche per silenziare le voci che vorrebbero Marcelino prossimo allenatore del Milan. In tutto questo c’è la partita di stasera alle 20.45.

Importante sapere chi giocherà, anche in chiave Fantacalcio. In questo senso il Milan dovrebbe schierare la formazione titolare con il tridente Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. La Juventus, invece, dovrebbe optare per il tandem Ronaldo-Dybala con Ramsey alle loro spalle a fungere da trequartista.

Milan-Juve, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

JUVE (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.