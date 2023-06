Milan: le strategie in vista della prossima stagione di Serie A

Scucito lo scudetto dalla maglia, e abbandonato il sogno della finale di Champions dopo l’uscita in semifinale con l’Inter, la prossima stagione del Milan dovrà essere quella del riscatto. Le difficoltà, nel corso dell’ultimo anno, sono state molte, a partire dai continui infortuni che hanno impedito all’uomo simbolo, Ibrahimovic, di fornire il proprio apporto. E l’attacco, in mancanza di Leao, ha deluso le aspettative. Più volte è stato Giroud a togliere le castagne dal fuoco; ma il francese, complice un’età non più rosea, ha pagato gli sforzi di un mondiale che lo ha portato sino alla finale. I tifosi rossoneri alla ricerca di pronostici vincenti Serie A necessitano di qualche certezza in più in merito al futuro dei rossoneri: la dirigenza farà di tutto per accontentarli.

La squadra in mano a Pioli o nuovo tecnico?

L’intenzione, almeno per il momento, è di cominciare la stagione 2023/2024 sempre con Stefano Pioli in panchina. La sintonia tra club e allenatore non è mai mancata, anche se qualche scricchiolio è emerso dopo l’eliminazione dalla Champions. Il tecnico può contare su un contratto, prolungato nello scorso autunno, che lo lega al Milan fino al giugno 2025. Sono emersi comunque alcuni nomi, a partire da Antonio Conte e Raffale Palladino, quest’ultimo accostato anche alla Juventus, fino a Roberto De Zerbi, artefice di risultati sorprendenti in Premier League con il Brighton.

Da Kulusevski ad Arnautovic: i nomi per la prossima stagione

Tra gli obiettivi rossoneri per il reparto avanzato spicca Dejan Kulusevski, approdato al Tottenham in prestito dalla Juventus. Il club inglese potrebbe non dar luogo al riscatto e, in quel caso, la Juve sarebbe libera di girarlo al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il contratto con la squadra torinese scadrà nel 2024, e il giocatore ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. A rinforzare l’attacco potrebbe essere anche un altro calciatore oggi in Inghilterra: Gianluca Scamacca, attualmente al West Ham. Per l’italiano verrebbe adottata la medesima formula (prestito con diritto di riscatto), a fronte di una valutazione leggermente più alta (nell’ordine dei 25 milioni di euro). I rossoneri sarebbero interessati anche a Marko Arnautovic. La punta austriaca del Bologna, dopo un inizio anno da protagonista, con l’arrivo sulla panchina gialloblu di Thiago Motta è rimasto molto spesso in panchina. Si parla di ingaggio a titolo definitivo, visto un cartellino che, con un contratto in scadenza nel 2024, non supererebbe i 10 milioni.

Theo Hernandez: per lui un futuro lontano da Milanello?

Per quanto concerne il capitolo cessioni, i rossoneri potrebbero lasciar partire Theo Hernandez nella prossima sessione estiva di calciomercato. Dietro alla possibile cessione spunta il Paris Saint Germain, pronto a non risparmiarsi dal punto di vista economico per accaparrarsi le prestazioni del terzino sinistro. Il Milan ha in mente una cifra di 50 milioni di euro. Difficile ottenerla “cash”; il club francese potrebbe comunque convincere i rossoneri ad accettare qualche contropartita tecnica.