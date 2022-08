Milan, New York Yankees e LeBron James pronti a investire: le news

(Adnkronos) – I New York Yankees, l’iconica franchigia della Mlb, e un fondo di investimento di Los Angeles puntano a investire nel Milan. Lo scrive il Financial Times, che spiega come Red Bird, il gruppo statunitense che sta per acquistare la società rossonera, al centro delle ultime news, abbia trovato un importante accordo in vista del closing che verrà completato il mese prossimo.

Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisors, fondo con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori anche la stella della Nba LeBron James, il famoso produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake che quindi diventerebbero a loro volta azionisti del Milan.

E sarebbe proprio Cardinale il regista di tutta l’operazione: ha lavorato per decenni con i New York Yankees e, nel corso della sua esperienza alla Goldman Sachs, fu uno dei primi investitori nella nascita del canale sportivo regionale della squadra, YES Network. Che, sempre secondo il Financial Times, potrebbe arrivare anche a trasmettere le partite della squadra di Pioli.