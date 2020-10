Milan-Roma, dove vederla in Tv e probabili formazioni

Quando ad affrontarsi sono due tra le squadre più in forma del momento lo spettacolo è assicurato, o quantomeno atteso. Milan e Roma volano sulle ali dell’entusiasmo, puntano alla vetta della classifica. I rossoneri sono implacabili, arrivano da 21 risultati utili consecutivi, sono reduci dalla vittoria sul derby firmata Ibrahimovic.

Guidano la classifica a punteggio pieno e sono senza dubbio la squadra più in palla del momento. Questa sera alle 20.45 a San Siro ospitano la Roma, che arriva dalla vittoria rotonda sul Benevento in campionato e quella più complicata il Europa League contro lo Young Boys. Milan-Roma sarà trasmessa questa sera da Sky Sport 1. La partita sarà inoltre visibile in straming su Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.