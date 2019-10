Milan, Spalletti ha detto sì, ma aspetta la buonuscita dell’Inter: la situazione

Il Milan vince ma non convince. E vengono a galla i problemi di sempre. Quelli legati al gioco e ai risultati. Perché nell’ultima gara contro il Genoa sono arrivati i tre punti, ma è mancato tutti il resto. Per questo Giampaolo rimane in bilico e anzi è ormai vicinissimo all’esonero.

In questo senso, come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è ad un passo dal diventare il nuovo allenator del Milan Luciano Spalletti. L’ex Inter ha infatti accettato la proposta rossonera, ora aspetta la buonuscita dell’Inter, società a cui è ancora legato dopo l’esonero in estate. Spalletti ha detto sì al Milan, presto potrebbe prendere il posto di Giampaolo.

Notizia in aggiornamento.