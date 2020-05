Milan, stoccata di Maldini a Rangnick: “Impari il rispetto”

Paolo Maldini marca il terreno e prende posizione. Il direttore tecnico del Milan, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate all’Ansa, ha messo in guardia Ralf Rangnick, che negli ultimi giorni ha parlato più volte del club rossonero avvicinando di fatto il suo arrivo: “La considero un’invasione di campo – ha affermato Maldini- Dovrebbe ripassare il concetto del rispetto”.

Ha proseguito l dirigente rossonero: “Alcune considerazioni secondo me però vanno fatte, il tecnico tedesco infatti, parlando di un ruolo con pieni poteri gestionali sia dell’area sportiva che di quella tecnica, invade delle zone nelle quali lavorano dei professionisti con regolare contratto”, ribadisce Maldini pronto a difendere il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori.

“Impari il rispetto”

L’attuale dirigente rossonero non usa toni leggeri per affrontare il discorso Rangnick: “Avrei dunque un consiglio per lui, prima di imparare l’italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto, essendoci dei colleghi che, malgrado le tante difficoltà del momento, stanno cercando di finire la stagione in modo molto professionale, anteponendo il bene del Milan al proprio orgoglio professionale”, ha concluso Maldini all’Ansa.