Il Milan batte il Torino 1-0 a San Siro grazie ad un gol di Giroud e si riporta da solo in vetta alla classifica di Serie A con 28 punti a +3 sul Napoli. La formazione allenata da Pioli centra la quinta vittoria in casa su 5 gare interne e la nona complessiva sui 10 match giocati in campionato. Al Torino di Juric non basta una prestazione gagliarda per trovare punti a San Siro.