Milan, ufficiale l’arrivo di Roback: il comunicato

Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Emil Roback, talento di 17 anni in forza all’Hammarby. L’ufficialità è arrivata proprio dal club svedese attraverso un comunicato: “L’Hammarby ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così il club e continuerà la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo.

L’anno scorso Emil Roback aveva firmato un contratto con la prima squadra dell’ Hammarby, dopo tre anni passati nell’Accademy del club. Allo stesso tempo, da tempo c’è un interesse per Emil da parte di club stranieri, e ora è chiaro che l’attaccante lascerà l’Hammarby per approdare nel Milan.

Auguriamo buona fortuna a Emil – Ha dichiarato il direttore sportivo dell’Hammarby Jesper Jansson – Siamo molto orgogliosi di aver completato una transizione così importante per un giocatore cresciuto nella nostra Accademy. Diversi grandi club in Europa hanno provato ad acquistarlo e noi avevamo trovato l’intesa con due squadre. E’ stato Emil a fare la scelta finale”.