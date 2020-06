Milano: 24 enne ubriaco aggredisce passanti e poi la polizia

Notte brava quella di Domenica per un 24 enne italiano che preso dai fumi dell’alcol ha dato in escandescenze in via Tortona a Milano.

Secondo quanto riportato dai testimoni il giovane ha dapprima cercato la rissa senza apparenti validi motivi contro un passante olandese di 27 anni.

A seguito dell’aggressione è intervenuta una volante della polizia di stato che ha cercato di fermare la furia del 24 enne che per tutta risposta si è scatenato contro le forze dell’ordine aggredendole e addirittura mordendo un agente su un braccio.

La bravata è costata cara al ragazzo che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il ragazzo olandese è stato portato al Policlinico in codice verde ma non ha ferite gravi i 2 agenti, anch’essi al pronto soccorso, hanno avuto una prognosi di 8 giorni a testa per le lesioni subite durante la colluttazione.