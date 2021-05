Milano, 38enne muore accoltellato dopo partita calcetto

Un 38enne di nazionalità peruviana è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa al termine di una partita di calcetto con alcuni suoi connazionali. La vicenda è avvenuta a Milano, in via del Ricordo, dove l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e dalla polizia, giunta sul posto. Il 38enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, in condizioni disperate, tramite un’automedica del Fatebenefratelli ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto.