Milano, 39enne aggredito e accoltellato in centro

(Adnkronos) – Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano, è stato accoltellato ieri sera a Milano, in Via dei Piatti, una traversa di via Torino, in centro città. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato aggredito, per futili motivi, da due sconosciuti che poi si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Duomo.

La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso presso l’ospedale Policlinico per le cure del caso. Al momento il 39enne non versa in pericolo di vita. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza.